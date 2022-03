Campioana Ucrainei s-a desfiintat: "Toate resursele noastre vor fi directionate pentru apararea tarii. Vom castiga!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 martie 2022, 18:52 / Actualizat sambata, 05 martie 2022 18:54Prometey, campioana Ucrainei la baschet masculin, dispare. Volodymyr Dubynskyi, presedintele clubului, a transmis ca toate resursele vor fi directionate de acum in sprijinul fortelor armate.Prometey a cucerit in 2021 singurul titlu din istorie. A avut un parcurs bun in Champions League, a treia competitie a baschetului masculin european, si s-a calificat in faza grupelor principale. ... citeste toata stirea