Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 09 iunie 2023, 18:17 / Actualizat vineri, 09 iunie 2023 18:17David Popovici va participa pe 27 august, la Londra, la un eveniment inedit, Sprint with the Stars, in care copii inoata alaturi de mari sportivi, campioni mondiali, olimpici si europeniObiectivul important al sportivului roman cu profilul cel mai proeminent din 2022 incoace il reprezinta Campionatele Mondiale de la Fukuoka, din Japonia, programate intre 14 si 30 iulie. Dupa ceea ce a ... citeste toata stirea