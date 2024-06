Campulung Muscel, din nou in Liga 2, dupa 20 de ani! Costin Lazar, la cea mai importanta realizare ca antrenor: "Sper sa fim peste celelalte doua echipe argesene din campionat"

AFC Campulung Muscel a promovat in premiera in Liga 2, dupa ce a remizat, miercuri, in Zavoi, scor 0-0 cu SCM Ramnicu Valcea.In mansa tur, pe teren propriu, echipa antrenata de Costin Lazar castigase cu scorul de 2-1.Aproape 7.000 de spectatori au asistat la un meci anost intre SCM Ramnicu Valcea si AFC Muscelului CampulungCu gandul ca dupa sapte ani pot avea din nou echipa in Liga 2, peste 6500 de valceni au mers, miercuri, pe stadionul din Zavoi, pentru a sustine SCM Ramnicu Valcea la ... citește toată știrea