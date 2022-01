Cand debuteaza Simona Halep la Australian Open: programul celor 5 romance de pe tablou

Articol de GSP - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 17:21 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 17:43Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) se va duela in primul tur de la Australian Open cu jucatoarea poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 105 WTA). Partida va avea loc marti, ora de start urmand sa fie anuntata de organizatori.Australian Open se va desfasura in perioada 17-31 ianuarie, in complexul de la Melbourne Park.Va fi o intalnire in premiera pentru Simona, care n-a mai jucat niciodata in ... citeste toata stirea