Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 16:45 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 16:58Dani Coman, presedintele lui Hermannstadt, sustine ca sibienii se asteapta ca mijlocasul central Dragos Iancu sa revina la antrenamente la inceputul anului viitor.Fotbalistul in varsta de 20 de ani a fost operat dupa ce duminica a suferit o fractura deschisa de peroneu in meciul cu Petrolul, 0-0, in urma unei intrari prin alunecare a lui Valentin Esicu, capitanul ploiestenilor. ... citeste toata stirea