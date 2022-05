Cand incepe noul sezon din Liga 1 * FRF a stabilit programul sezonului viitor + Cand are loc Supercupa

Articol de GSP - Publicat miercuri, 18 mai 2022, 15:24 / Actualizat miercuri, 18 mai 2022 15:44Azi, in Comitetul Executiv al FRF s-au stabilit datele pentru inceperea noului sezon.Astfel, primul meci oficial din noul sezon, Supercupa Romaniei, va avea loc pe 9 iulie. CFR Cluj, campioana din Liga 1, va intalni castigatoarea Cupei, Sepsi sau FC Voluntari. Locul de desfasurare al meciului va fi stabilit in urmatoarea sedinta a Comitetului Executiv, anunta FRF.CFR CLUJCe planuri are Dan ... citeste toata stirea