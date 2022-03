Cand planuieste Roger Federer sa se intoarca pe terenul de tenis: "Am avut un RMN bun"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 09:44 / Actualizat luni, 07 martie 2022 09:44Elvetianul Roger Federer, 40 de ani, spera sa se intoarca pe terenul de tenis in toamna acestui an si spune ca, aproape sigur, va rata turneul de la Wimbledon, acolo unde si-a cucerit cele mai multe trofee de Grand Slam.Roger Federer a fost operat la genunchi si este in recuperare de multa vreme. Elvetianul castigator de 20 de turnee de Grand Slam a fost prezent in tribune la o coborare alpina, ... citeste toata stirea