Cand se joaca Simona Halep - Jelena Ostapenko, in semifinale la WTA Dubai

Articol de GSP - Publicat joi, 17 februarie 2022, 21:30 / Actualizat joi, 17 februarie 2022 21:34Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) si va juca in semifinalele WTA Dubai cu Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA).Meciul va avea loc pe terenul principal si nu va incepe mai devreme de ora 17:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport 2.WTA DubaiSimona Halep e in semifinale la WTA Dubai, dupa un meci incantator!Simona Halep, ... citeste toata stirea