Cand se pun in vanzare biletele pentru meciul Romaniei cu Cipru + preturile

Articol de Tudor Belivaca - Publicat marti, 17 septembrie 2024, 15:45 / Actualizat marti, 17 septembrie 2024 15:58Federatia Romana de Fotbal a emis un comunicat prin care anunta ca pe 18 septembrie se vor pune in vanzare biletele pentru duelul Romaniei din Liga Natiunilor cu Cipru.Meciul va avea loc in Larnaca pe AEK Arena, iar suporterilor romani le-au fost alocate bilete la Tribuna Nord.Pretul unui tichet in acea parte a stadionului este de 10 euro, aproximativ 50 de lei. 828 de bilete ... citește toată știrea