Cand si cum se vor trage la sorti grupele din Cupa Romaniei * 24 de echipe vor lua startul

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 19 septembrie 2024, 13:23 / Actualizat joi, 19 septembrie 2024 14:08Faza grupelor din acest sezon al Cupei Romaniei va incepe in curand, in cea de-a treia editie care se desfasoara dupa formatul actual.Corvinul Hunedoara a cucerit trofeul in sezonul trecut, dupa ce a castigat finala cu Otelul Galati la loviturile de departajare, 3-2, dupa 2-2 in timpul regulamentar. Totusi, hunedorenii nu vor participa in acest sezon al Cupei Romaniei, dupa ce au ... citește toată știrea