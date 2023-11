Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 13:19 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 14:11FRF a anuntat ca miercuri va pune in vanzare biletele pentru meciul Israel - Romania, programat pe 18 noiembrie, ora 21:45, in Felcsut, Ungaria.Nationala Romaniei va incheia in aceasta luna campania de calificare la EURO 2024. In noiembrie sunt programate ultimele doua meciuri ale "tricolorilor", cu Israel (18 noiembrie), respectiv Elvetia (21).Prima partida va avea loc pe teren ... citeste toata stirea