Cand suna Gigi Becali la echipa * Dezvaluirea lui Nicolae Dica despre convorbirile cu patronul: "Sunt lucruri care conteaza pentru mine"

Articol de GSP - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 08:36 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 09:20Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a dezvaluit cum decursc conversatiile cu patronul Gigi Becali dupa meciuri.La angajarea sa, Dica primea "libertate totala" de la Gigi Becali pana la finalul turului. Cu 4 etape inaintea finalului turului, FCSB este pe locul 14 in campionat si este in pericol sa nu prinda play-off-ul, desi mai are si doua restante de jucat.PROFU' DE ... citeste toata stirea