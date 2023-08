Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (video) - Publicat miercuri, 16 august 2023, 20:38 / Actualizat miercuri, 16 august 2023 21:04Catalin Chirila e pe ultima suta cu pregatirile pentru Campionatele Mondiale de la Duisburg, 23-27 august. Canoistul in varsta de 25 de ani este detinatorul titlului in proba de canoe simplu 1.000 de metri si are ca principal obiectiv pastrarea lui.Campionatele Mondiale se vor vedea online pe antenaplay.roSportivii romani au cucerit anul trecut sapte titluri ... citeste toata stirea