Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 28 august 2023, 19:03 / Actualizat luni, 28 august 2023 19:22Canoistul Catalin Chirila a revenit luni in Romania de la Campionatele Mondiale de la Dusiburg cu doua medalii in bagaj, una de aur si una de argint, dar si cu biletul de Paris asigurat.Luni, dupa ora pranzului, in terminalul Sosiri Internationale al Aeroportului "Henri Coanda", oamenii au intors capul dupa baiatul blond de 1,89 m. Catalin Chirila a revenit acasa dupa o saptamana intensa ... citeste toata stirea