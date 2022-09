Canotajul romanesc are viitorul asigurat: 9 medalii la Europenele U23 din Belgia!

Articol de GSP - Publicat duminica, 04 septembrie 2022, 18:17 / Actualizat duminica, 04 septembrie 2022 18:41Delegatia Romaniei a cucerit noua medalii la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Hazewinkel, Belgia, cinci medalii de aur si patru de argint.Pe primul loc au urcat echipajele de patru plus unu rame masculin, patru rame feminin, patru vasle feminin, opt plus unu, feminin si masculin.CE PoloRomania, eliminata in "optimile" Campionatului European de poloNoua medalii ... citeste toata stirea