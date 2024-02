Cantareata italiana a vrut sa se razbune pe fostul sot, o legenda a tenisuluI: "Votati-ma! Vreau sa-l enervez"

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 27 februarie 2024, 13:21 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 15:21Cantareata italiana Loredana Berte, 73 de ani, le-a cerut fanilor sa-i voteze piesa pentru a putea participa la Eurovision. Motivul? Unul personal, fara legatura cu muzica: voia sa-si enerveze fostul sot, legenda tenisului, Bjorn Borg, 67 de ani. Concursul e gazduit in acest an de Suedia, pe Malmo Arena.Cum editia din acest an a Eurovision va avea loc in tara de origine a ... citește toată știrea