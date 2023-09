Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 18:34 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 18:51Iustin Popescu (30 de ani), portarul si capitanul celor de la Chindia Targoviste, a fost eliminat intr-un mod stupid in meciul de Cupa cu Corvinul HunedoaraIn minutul 59 al meciului, la 1-0 pentru Corvinul, Iustin Popescu a comis un penalty. A iesit in inaintarea lui Marius Coman, care ramasese in situatie de 1 la 1 cu portarul, si l-a atins pe adversar cu picioarele, ... citeste toata stirea