Capitanul lui Dinamo, prima reactie dupa ce echipa a devenit lider in Superliga: "Am aratat ca stim sa suferim"

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 19:30 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 19:36Dinamo a reusit sa se impuna in aceasta seara in deplasare, la Buzau, scor 1-0, in etapa a 19-a a Superligii, chiar daca a jucat din minutul 26 in inferioritate numerica. In urma acestui succes, formatia lui Zeljko Kopic urca cel putin provizoriu, pana maine seara, pe primul loc. Razvan Patriche (38 de ani), capitanul lui Dinamo, a analizat la final partida, extrem de bucuros ca ... citește toată știrea