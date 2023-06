Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 14 iunie 2023, 12:08 / Actualizat miercuri, 14 iunie 2023 12:56Fundasul Razvan Patriche (37 de ani), capitanul lui Dinamo in sezonul trecut, a prefatat sezonul urmator din SuperLiga.Dinamo a promovat in Liga 1 dupa un sezon in Liga 2, iar Razvan Patriche crede ca rivalele vor fi foarte atente in meciurile contra "cainilor. De asemenea, fundasul spune ca Dinamo are nevoie de intariri. Pentru moment, echipa are interdictie la transferuri, din ... citeste toata stirea