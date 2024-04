Captura a jandarmilor inainte de Corvinul - CFR Cluj * Ce au gasit intr-o groapa sapata in fata peluzei

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 18:26 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 19:11Jandarmeria din Huneadoara a gasit materiale pirotehnice intr-o groapa sapata pe stadion, inainte de meciul Corvinului cu CFR Cluj, din sferturile Cupei Romaniei Betano (ora 19:30).Groapa a fost sapata in fata peluzei in care stau suporterii gazda. Gestul vine in contextul in care mai multi ultrasi ai echipelor din Superliga au fost saltati de autoritati pentru ca au introdus materiale ... citește toată știrea