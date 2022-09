Care ar fi sansa lui Dinamo ca sa iasa din criza: "Sa ia exemplul Stelei!"

Articol de Vlad Rosu - Publicat sambata, 10 septembrie 2022, 13:55 / Actualizat sambata, 10 septembrie 2022 14:13Dumitru Dragomir (76 de ani) , fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, considera ca Dinamo trebuie sa urmeze exemplul Stelei pentru a scapa din situatia grea financiara in care se afla.Dragomir este de parere ca Dinamo trebuie sa se reintoarca sub conducerea Ministerului de Interne, asa cum s-a intamplat si in cazul Stelei, echipa care tine de Ministerul Apararii Nationale. ... citeste toata stirea