Articol de Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 27 octombrie 2023, 11:00 / Actualizat vineri, 27 octombrie 2023 11:54Decizia data de Curtea de Apel privind palmaresul Steleinaste in continuare discutii.In urma deciziei de la Curtea de Apel, CSA Steaua ramane cu palmaresul din perioada 1947-1998. Intervalul 1998-2003, cel pe care "militarii" doreau sa il obtina, ramane in aer. Nu apartine nici celor de la CSA, nici celor de la FCSB!Cele doua parti pot depune recurs in 30 de zile de la ... citeste toata stirea