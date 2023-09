Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 18 septembrie 2023, 07:40 / Actualizat luni, 18 septembrie 2023 08:20FCSB s-a impus pe terenul celor de la Farul, scor 1-0, in runda #9 din Superliga. Basarab Panduru nu e deloc impresionat de cuplul de fundasi centrali de la ros-albastri si crede ca acesta e punctul slab al echipei.Dupa accidentarea lui Vlad Chiriches, in centrul apararii s-a format un nou cuplu de stoperi, Ngezana-Dawa. Chiar daca FCSB nu a primit gol in precedentele doua etape, ... citeste toata stirea