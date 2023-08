Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 13 august 2023, 21:05 / Actualizat duminica, 13 august 2023 21:20Recordul lui David Popovici in proba de 100 de metri rezista de fix un an; romanul reusea pe 13 august 2022, la Roma, sa inoate cele doua bazine in 46, 86 s. Paul Biedermann detine cel mai vechi record mondial in probele individuale masculine la 400 de metri liber.David Popovici detine recordul mondial in proba de 100 metri liber de fix un an, el reusind sa devina campion european ... citeste toata stirea