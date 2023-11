Articol de Andrei Craitoiu - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 10:01 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 10:01Sorin Cartu s-a nascut pe 12 noiembrie 1955 la Orodel. Fostul mare fotbalist a implinit azi 68 de ani. Invitat in trecut la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" acesta a vorbit deschis despre scoala si inceputurile sale in cariera de fotbalist.Cartu a facut junioratul la CSS Craiova, iar in 1973 castiga campionatul de tineret al Romaniei, iar doi ani mai tarziu devenea ... citeste toata stirea