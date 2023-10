Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 03 octombrie 2023, 18:02 / Actualizat marti, 03 octombrie 2023 18:41Carlos Alcaraz, al doilea jucator al lumii, a fost invins, marti, in semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing. Spaniolul in varsta de 20 de ani a cedat in doua seturi in fata lui Jannik Sinner (22 de ani, #7 ATP), scor 6-7 (4), 1-6, dupa o ora si 57 de minute de joc.Duelurile dintre Carlos Alcaraz si Jannik Sinner tind sa devina "clasicele" circuitului ATP. Cei mai importanti si ... citeste toata stirea