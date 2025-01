Carnaval la Venezia! U-BT Cluj-Napoca a obtinut o victorie importanta in Italia si a urcat pe loc de playoff * Zavier Simpson a fost de neoprit

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 23:25 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 23:29U-BT Cluj-Napoca a obtinut o victorie foarte importanta in Italia, pe terenul Umanei Reyer Venezia (88-77), intr-un meci din etapa a 15-a a BKT EuroCup, si lupta in continuare pentru calificarea in playoff.Cu un bilant de 7-7, U-BT Cluj-Napoca se afla pe pozitia a 7-a in grupa B a EuroCup, inaintea duelului cu Umana Reyer Venezia, astfel ca avea nevoie neaparata de un succes ... citește toată știrea