Caroline Garcia si-a anuntat revenirea in circuit si a transmis un mesaj puternic: "Adevaratul esec ar fi sa ma dau batuta"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 25 noiembrie 2024, 17:53 / Actualizat luni, 25 noiembrie 2024 18:06Caroline Garcia (31 de ani, 48 WTA) a anuntat ca va reveni in tenis la inceputul anului 2025, la Australian Open, dupa ce si-a incheiat prematur sezonul actual. Frantuzoaica a dezvaluit mentalitatea schimbata pe care vrea sa o adopte in restul carierei.Caroline Garcia, tenismena cu 11 titluri in palmares, a avut parte de un an 2024 complicat. Jucatoarea care, in 2022, a cucerit ... citește toată știrea