Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 08 noiembrie 2023, 11:35 / Actualizat miercuri, 08 noiembrie 2023 12:49Victoria Rapidului din derby-ul cu FCSB, scor 2-1, a dat peste cap calculele caselor de pariuri in lupta pentru titlu.La inceputul lunii octombrie 2023, dupa victoria 1-0 de la Botosani, FCSB se transforma intr-o favorita certa la titlu in Superliga. Pasii gresiti ai rivalelor CFR Cluj si Universitatea Craiova coborau cota trupei lui Becali undeva in jurul unei valori medii de ... citeste toata stirea