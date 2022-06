Cat costa golgheterul celor de la CSA Steaua * Ce clauza de reziliere i s-a pus in contract: "Sa fi primit banii astia... daca ii platea cineva"

Articol de GSP - Publicat vineri, 24 iunie 2022, 20:39 / Actualizat vineri, 24 iunie 2022 21:37Daniel Oprita (40 de ani), antrenorul sectiei de fotbal de la CSA Steaua, a dezvaluit ca Bogdan Chipirliu (29), golgheterul "militarilor" sezonul trecut, are o clauza de reziliere in valoare de 500.000 de euro.Cu 15 goluri, Remus Bogdan Chipirliu a fost cel mai bun marcator al Stelei in sezonul trecut de Liga 2.Fost jucator la echipe precum Otelul Galati, ACS Poli, Daco-Getica si Astra, ... citeste toata stirea