Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat sambata, 04 noiembrie 2023, 07:38 / Actualizat sambata, 04 noiembrie 2023 08:49La jumatatea sezonului regulat, "antrenorul" Gigi Becali are un bilant socant: a dictat 62 de inlocuiri in total, dar un singur fotbalist introdus de pe banca de patronul echipei a schimbat soarta unui meci, Andrea Compagno in FCSB - CFR Cluj 1-0, etapa a 4-a.FCSB (locul 1) - Rapid(locul 3) se intalnesc in runda a 15-a din Superliga, duminica, 5 noiembrie, ... citeste toata stirea