Cat de mult merita FCSB titlul? Clubul lui Becali ar putea ajunge intr-o postura incredibila!

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat sambata, 07 mai 2022, 07:23 / Actualizat sambata, 07 mai 2022 08:57FCSB. Daca ar castiga campionatul, clubul lui Gigi Becali ar bifa o situatie incredibila: sa nu fie pe primul loc in niciuna dintre etape, dar sa termine in frunte dupa disputarea ultimului meci. La niciunul dintre precedentele titluri cucerite, FCSB n-a fost in aceasta postura, asa cum niciuna dintre campioanele din sistemul cu play-off n-a primit medaliile fara sa fie cel