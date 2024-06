Cat iti pasa de EURO? GSP a vorbit cu fanii, dupa esecul Romaniei cu Belgia: "Nu puteam sa ne asteptam la mai mult"

Articol de Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat luni, 24 iunie 2024, 09:50 / Actualizat luni, 24 iunie 2024 10:00Gazeta Sporturilor a lansat o campanie "catch all" in care reporterii GSP ies in strada si afla de la firul ierbii cata pasiune si entuziasm au fanii Romaniei la Euro 2024.Vor fi in total 10 episoade: inainte de startul EURO, dupa fiecare meci al Romaniei, dupa meciurile importante sau episoade axate pe anumiti jucatori. Vrem sa aflam ce simt romanii pentru Euro, ... citește toată știrea