Cat iti pasa de EURO? Zidul Galben din Germania infrunta Belgia: "Nicolae Stanciu o sa inscrie din nou, cred ca si Mihaila"

Articol de Andrei Craitoiu, Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 21 iunie 2024, 12:22 / Actualizat vineri, 21 iunie 2024 12:49Gazeta Sporturilor a lansat o campanie "catch all" in care reporterii GSP ies in strada si afla de la firul ierbii cata pasiune si entuziasm au fanii Romaniei la Euro 2024. Acum, am trecut granita in Germania, inainte de superconfruntarea cu Belgia.Vor fi in total 10 episoade: inainte de startul EURO, dupa fiecare meci al Romaniei, dupa meciurile importante sau ... citește toată știrea