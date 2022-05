Cat mai rezista in fotbal? :)) Reactia lui Iftime, dupa golul marcat de Dinamo in minutul 7

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 mai 2022, 20:52 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 21:08FC Botosani - Dinamo | Valeriu Iftime, finantatorul moldovenilor, a fost surprins de camerele TV complet deznadajduit in loja dupa golul marcat de "caini" in minutul 7.Dinamo a inceput perfect meciul de la Botosani, iar trupa lui Uhrin deschidea scorul in minutul 7. Gasit incredibil de liber in careu de Gradinaru, Pierret l-a invins la "scurt" pe Eduard Pap.FC Botosani n-a dat imediat replica, iar ... citeste toata stirea