Articol de Remus Raureanu - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 17:45 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 18:40Sergiu Hanca va face marti un RMN, analiza in urma careia va afla exact cat de mult i-a fost afectata glezna pe care i-a lovit-o Dawa in Petrolul - FCSB 2-2. Estimarea este ca mijlocasul Petrolului va absenta trei sau patru saptamaniAccidentarea pe care a suferit-o Hanca in meciul cu FCSB nu doar s-a vazut urat, chiar a fost una foarte serioasa! Mijlocasul inca nu a facut o analiza ... citeste toata stirea