Catalin Chirila, argint la etapa de Cupa Mondiala de Canoe Sprint din Cehia

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 mai 2022, 18:11 / Actualizat duminica, 22 mai 2022 18:17Catalin Chirila a castigat doua medalii, argint si bronz, in probele de simplu ale Cupei Mondiale de Canoe Sprint de la Racice (Cehia).Astazi, dupa un finis impresionant, Catalin Chirila a sosit al doilea la 1000 metri, in spatele cehului Martin Fuksa. Timpul sau, 3:48.45. Pe locul trei in aceasta proba a incheiat Balasz Adolf ( Ungaria).Sportivul legitimat la CSA Steaua a mai obtinut o medalie ... citeste toata stirea