Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 24 august 2023, 19:25 / Actualizat joi, 24 august 2023 19:41Catalin Chirila s-a calificat, joi, in finala la canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de la Duisburg. Romanul in varsta de 25 de ani a castigat anul trecut aurul in aceasta proba, care are programat ultimul act sambata, de la ora 13:01.Nicio televiziune nu transmite competitia, dar ea poate fi vizionata online pe AntenaPlayVremea la Duisburg a fost joi extrem de capricioasa: ... citeste toata stirea