Catalin Cirjan a marcat cu Botosani, dar a uitat ce ii este interzis lui Dinamo: "Sa ducem echipa in Europa!"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 22:19 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 22:59Catalin Cirjan (22 de ani), mijlocasul ofensiv de la Dinamo, a marcat in meciul de la Botosani, scor 1-1, si a declarat ca isi doreste sa joace in cupele europene alaturi de bucuresteni, chiar daca echipa lui Zeljko Kopic se afla in insolventa in acest moment si nu va putea juca in Europa in sezonul urmator.Catalin Cirjan este cel care a restabilit egalitatea pentru Dinamo in ... citește toată știrea