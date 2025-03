Catalin Cirjan a reactionat dupa infrangerea cu Olanda U21: "Cred ca ii respectam mult prea mult"

Articol de Tudor Belivaca - Publicat marti, 25 martie 2025, 22:11 / Actualizat marti, 25 martie 2025 23:11Catalin Cirjan (22 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo si mijlocasul echipei nationale de tineret, a comentat infrangerea Romaniei U21 in fata Olandei U21, scor 0-2.Campionatul European va avea loc in perioada 11-28 iunie 2025, in Slovacia. Romania isi incepe aventura pe 11 iunie, la Trnava, impotriva Italiei. Trei zile mai tarziu, ne asteapta duelul cu Spania, la Bratislava. ... citește toată știrea