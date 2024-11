Catalin Golofca a semnat cu o noua echipa dupa despartirea de CSM Slatina. Coboara in Liga 3. "Am venit fara ezitare. Imi doresc sa promovam"

Despartit de CSM Slatina a doua zi dupa esecul suferit de echipa in deplasare pe terenul liderului FK Miercurea Ciuc, scor 1-5, intr-un meci desfasurat in data de 5 noiembrie 2024, Catalin Golofca si-a gasit intre timp o noua formatie unde sa-si continue cariera de fotbalist.Mijlocasul sucevean in varsta de 34 de ani, campion cu CFR Cluj in 2020, cobora inca un esalon, in Liga 3, unde va juca pentru CSM Unirea Alba Iulia.Trupa din Alba antrenata de Alexandru Pelici, cel care in weekendul ... citește toată știrea