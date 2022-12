Catalin Golofca si-a gasit echipa in Liga 1 imediat dupa plecarea de la Sepsi: "Am avut si alte oferte, dar vreau sa ma bucur de fotbal!"

Articol de GSP - Publicat marti, 20 decembrie 2022, 17:54 / Actualizat marti, 20 decembrie 2022 18:11Mijlocasul Catalin Golofca (32 de ani) a semnat un contract valabil doi ani si jumatate cu FC Botosani.Catalin Golofca s-a despartit la inceputul lunii decembrie de Sepsi. Mijlocasul si-a gasit imediat echipa in primul esalon. A semnat cu FC Botosani, formatia care l-a lansat in fotbalul mare.FCSB - FC BOTOSANI 1-0Florinel Coman a oferit declaratia serii, dupa ce l-a vazut pe Mbappe in ... citeste toata stirea