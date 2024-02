Catalin Preda pe trei, Constantin Popovici pe opt la sarituri in apa de la mare inaltime in cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 15 februarie 2024, 11:44 / Actualizat joi, 15 februarie 2024 13:14Catalin Preda (32 de ani) a cucerit bronzul, iar Constantin Popovici (35 de ani) a fost pe opt la CM 2024. Anul trecut, romanii au ocupat primele doua pozitii.Catalin Preda a ramas pe podiumul mondial si in 2024, el cucerind bronzul la Doha, dupa ce in 2023 a fost pe doi la Fukuoka in concursul celor care sar de pe o platforma inaltata la 27 de metri.HALEP, AUDIATA LA TASIon ... citește toată știrea