Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023, 11:02 / Actualizat duminica, 26 noiembrie 2023 11:07Catalin Zmarandescu (50 de ani), fost luptator de arte martiale mixte si fostul bodyguard al lui Gigi Becali, a dezvaluit momentul in care s-a produs prima ruptura dintre el si patronul celor de la FCSB.Catalin Zmarandescu a fost bodyguardul lui Gigi Becali timp de 6 ani, pana in 2009, cand a fost direct implicat in scandalul sechestrarii indivizilor care-i furasera masina ... citeste toata stirea