"Cate goluri intr-o imagine? Mi-e frica sa calculez" * Statisticianul GSP vine cu cifra exacta, dupa publicarea pozei colosale care s-a viralizat printre dinamovisti

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 21 mai 2024, 15:13 / Actualizat marti, 21 mai 2024 16:25O fotografie cu accente nostalgice s-a viralizat in ultimele ore pe retelele de socializare, in special in comunitatile dinamovistilor. Dupa mult timp, fanii ros-albilor au putut sa-i vada in aceeasi ipozaza pe patru dintre atacantii de rasa pe care Dinamo i-a avut dupa 2000. Este vorba despre Claudiu Niculescu, Florin Bratu, Marius Niculae si Ionel Danciulescu.Chiar in ziua "barajului" cu ... citește toată știrea