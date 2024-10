Cati bani a castigat Pan Zhanle dupa cele doua victorii din Cupa Mondiala in bazin scurt de la Incheon + Cine este lider in clasamentul castigurilor

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 27 octombrie 2024, 18:09 / Actualizat duminica, 27 octombrie 2024 18:40Pan Zhanle (20 de ani) s-a impus in probele de 400 si 800 m liber la Cupa Mondiala in bazin scurt de la Incheon (Coreea de Sud), aceasta dubla aducandu-i 5.400 de dolari. Elvetianul Noe Ponti este inotatorul care a adunat cei mai multi bani dupa cele doua etape disputate pana acum, el strangand 32.000 de dolari.Chinezul Pan Zhanle a reusit sa apara in clasamentul final al ... citește toată știrea