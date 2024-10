Cati bani a castigat Rafael Nadal din tenis * Campionul spaniol se afla pe locul 2 in clasamentul all-time

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 10 octombrie 2024, 13:36 / Actualizat joi, 10 octombrie 2024 13:50Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam, si-a anuntat oficial retragerea din tenis la 38 de ani. Ibericul lasa in spate o cariera impresionanta, cu 92 de turnee castigate la simplu si cu 11 la proba de dublu, din care a castigat in total 134,946,100 de dolari.Ibericul se afla pe locul al doilea in clasamentul all-time, in spatele rivalului Novak Djokovic, care a castigat ... citește toată știrea