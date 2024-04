Cati bani primeste Romania pentru calificarea la BJK Cup: "Premii fara precedent"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 14 aprilie 2024, 18:35 / Actualizat duminica, 14 aprilie 2024 19:25Romania s-a calificat in grupele Billie Jean King Cupa, dupa 3-2 in barajul cu Ucraina. Organizatorii competitiei au anuntat ce premii vor primi jucatoarele calificate.Turneul final are loc in Sevilla, intre 12 si 17 noiembrie. Participa 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe. Castigatoarele grupelor merg in semifinale. Sunt calificate: ROMANIA, Australia, Canada, Cehia, Marea ... citește toată știrea