Cati bani vor primii fotbalistii lui Sepsi, daca vor cuceri primul trofeu din istoria clubului

Articol de GSP - Publicat joi, 12 mai 2022, 23:24 / Actualizat joi, 12 mai 2022 23:27Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea si la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0, si va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Ar fi primul trofeu din istoria clubului covasnean.Sepsi Sf. Gheorghe o va intalni in finala Cupei Romaniei de pe 19 mai pe FC Voluntari, ilfovenii trecand cu scorul de 3-0 la general de FC Arges in cealalta semifinala.Laszlo Dioszegi, finantatorul ... citeste toata stirea