Cati oameni au urmarit la TV remiza Belarus - Romania * Cum a stat nationala in duelul cu Dan Negru si Cabral

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 18:03 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 18:17Meciul dintre Belarus si Romania, 0-0 in preliminariile EURO 2024, a fost lider de audienta in seara de joi. Postul Antena 1 a strans, in medie, 1,4 milioane de telespectatori in intervalul 21:45 - 23:40.Romania - Andorra, urmatorul meci al "tricolorilor", se joaca pe 15 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima TV.Nationala Romaniei nu convinge in ... citește toată știrea